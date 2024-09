Incendio in un appartamento nella notte

Spread the love



Direzione Regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia

I Vigili del fuoco del comando di Trieste, sono intervenuti alle 2 di notte con 3 squadre, un’autobotte, un’autoscala, una piattaforma tridimensionale, il capo turno e il funzionario di guardia in Piazza tra i Rivi a Trieste per l’incendio di in appartamento sito al primo piano di uno stabile di 5 piani fuori terra.

Giunte sul posto una parte delle squadre VV.F. ha raggiunto l’appartamento in fiamme e, dopo aver verificato che all’interno non vi fossero persone intrappolate ha iniziato le operazioni di spegnimento mentre il resto dei soccorritori ha provveduto all’evacuazione, per motivi di sicurezza, dell’intero stabile accompagnando alcuni condomini, facendo indossare loro i cappucci di evacuazione collegati agli autorespiratori, lungo le scale invase dal fumo.

Il personale sanitario ha visitato 14 persone 6 delle quali sono state trasportate all’ospedale con leggeri sintomi da intossicazione per aver inalato i prodotti della combustione. L’appartamento interessato dall’incendio e quello soprastante sono stati dichiarati inagibili; l’attività commerciale ubicata sotto l’alloggio incendiato è stata dichiarata temporaneamente inagibile fino ai relativi controlli a tutti gli impianti tecnologici. Terminate le operazioni di messa in sicurezza dello stabile e verificata l’assenza di gas residui nelle abitazioni le persone evacuate potranno rientrare nei propri alloggi. Sul posto, per quanto di competenza, Polizia di stato e Carabinieri. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.