La Guardia di Finanza festeggia il 250° anniversario

A Vetralla si è riunito il gruppo dell’Associazione Nazionale per celebrarne la ricorrenza

Nella Chiesa di san Marco si è tenuta la Messa cui sono intervenuti gli anziani, i giovani ed i simpatizzanti per non fare mancare l’abbraccio simbolico di tutta la popolazione, grata dell’impegno di questo glorioso Corpo.

Dichiarazione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – «Oggi celebriamo i 250 anni della Fondazione della Guardia di Finanza, da sempre un solido presidio a difesa dell’integrità e della stabilità del nostro sistema economico. Un’occasione per ricordare la competenza e la dedizione con cui le Fiamme Gialle operano ogni giorno per prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione del tessuto economico e sociale, assicurando in tal modo la necessaria tutela delle risorse pubbliche»