Esplosione abitazione per fuga di gas

VIGILI DEL FUOCO DEL MOLISE

Alle 15,00 circa di ieri pomeriggio una squadra di Vigili del Fuoco di Termoli è intervenuta in Contrada Lauretta a Campomarino. Per una fuga di gas da una bombola GPL si è verificata un”esplosione con il crollo di alcune pareti di perimetrazione esterna di un’abitazione piano terra in un complesso residenziale.

Una persona lievemente ferita e trasportata dal 118 all’ospedale di Termoli per accertamenti.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Campomarino, la Polizia Locale e il sindaco per quanto di loro competenza.