Incendio nella zona industriale: fiamme e fumo visibili a chilometri di distanza

Verso le 21.40 di ieri, martedì 24 settembre, alla sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia è giunta una richiesta di soccorso, per un grosso incendio divampato in città nei pressi della zona industriale di via Girelli, situata a sud del casello di Brescia Ovest dell’autostrada A4.

In cielo, visibili a chilometri di distanza, si alzavano fiamme alte diverse metri e una lunga colonna di fumo nero. A prendere fuoco sono stati due camion parcheggiati di fronte a una ditta, per cause ancora da accertare da parte dei carabinieri, sopraggiunti sul posto con una pattuglia.

Non facili le operazioni per spegnere il rogo da parte dei pompieri, intervenuti con due squadre più un autobotte. I due mezzi pesanti sono stati completamente distrutti, ma – fortunatamente – non si registrano feriti.

