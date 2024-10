Essicatoito in fiamme sulla SP1 a Crescentino

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Poco dopo le 8 di domenica 6 ottobre le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e quelle volontarie di Trino Vercellese e Santhia sono intervenute sulla SP 01, nel comune di Crescentino lungo la strada delle Grange, per l’ incendio di un essiccatoio.

L’ intervento ha impegnato duramente le squadre dei Vigili del fuoco, sia nell’estinzione del rogo sia nel successivo smassamento del riso contenuto all’interno dell’essicatoito della tenuta.

Per fortuna non ci sono feriti da segnalare.