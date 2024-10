 “EurHop, Roma Beer Festival” dal 18 al 20 ottobre andrà in scena al Salone delle Fontane dell’Eur, a Roma

Spread the love

Il meglio della tradizione birraria proposto insieme alle grandi novità italiane e internazionali: è questo lo spirito di “EurHop, Roma Beer Festival” che, confermandosi ancora una volta “il pub più lungo d’Europa”, dal 18 al 20 ottobre andrà in scena al Salone delle Fontane dell’Eur, a Roma. Con una presenza inaspettata: il sacerdote mastro-birraio.

TurismoItaliaNews) Due banconi lunghi 50 metri, con oltre 400 spine ciascuno, saranno a disposizione dei visitatori che potranno assaggiare stili diversi: dalle classiche Pale Ale, alle Pils, dalle Porter alle Stout, dalle Sour alle Bitter. A curare la selezione della kermesse, organizzata da Publigiovane Eventi, come ogni anno sarà Manuele Colonna, uno dei massimi esperti del settore birrario italiano. Le tendenze birrarie cambiano costantemente, riflettendo da un lato i gusti sempre in evoluzione dei consumatori e dall’altro il desiderio dei birrai di sperimentare nuovi stili. (TurismoItaliaNews9 In questa nuova edizione di “EurHop” c’è un ritorno alle birre meno amare: dopo anni di predominio delle Ipa e delle sue derivate iper luppolate, sempre più produttori stanno riscoprendo le birre più tradizionali e beverine, che strizzano l’occhio a un pubblico più vasto mantenendo comunque un’altissima qualità. Tra le ricette più originali che sarà possibile degustare al festival, anche una birra che affonda le radici in un’antica tradizione del nord Europa: la Steinbier, realizzata utilizzando pietre incandescenti per portare il mosto alla giusta temperatura, un metodo che il Birrificio Sorio ha riscoperto portando in Italia una tecnica brassicola che unisce storia e innovazione creando un prodotto dal sapore complesso.

