“Ricerca ed innovazione nel soccorso. Sensoristica applicata ai DPI dei Vigili del fuoco” – Istituto Superiore Antincendi. Roma, 23 Ottobre 2024

VIGILI DEL FUOCO

Il prossimo 23 ottobre 2024, presso l’aula Magna dell’Istituto Superiore Antincendi, si svolgerà il convegno dal titolo “Ricerca ed innovazione nel soccorso – Sensoristica applicata ai DPI dei Vigili del fuoco”.

Il programma dei lavori si propone di illustrare e approfondire i risultati della ricerca iniziata e condotta in collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma nell’ambito di un accordo quadro per la collaborazione nel settore dei sistemi intelligenti, volta ad adottare sui dispositivi di protezione individuale sistemi in grado di acquisire, gestire e analizzare informazioni su parametri fisiologici utili a monitorare le condizioni fisiche degli operatori.

In particolare, i temi del convegno focalizzeranno l’attenzione dei partecipanti su tematiche innovative come la sensoristica associata ai DPI e i nano materiali. Parteciperanno rappresentanti del mondo della ricerca e dell’università.

Il convegno potrà essere seguito in diretta streaming dalla sezione “live” del sito vigilfuoco.tv.