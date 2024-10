VIDEO – Nigeria: oltre 140 morti nell’esplosione di un’Autocisterna nello stato di Jigawa

Spread the love

Una devastante esplosione nel nord della Nigeria ha causato la morte di oltre 140 persone nella notte di martedì 15 ottobre 2024. L’incidente è avvenuto nella città di Majiya, situata a circa 100 chilometri a nord-est di Kano, quando un’autocisterna di carburante si è ribaltata ed è esplosa, uccidendo quelli si sono riuniti per raccogliere il carburante versato.

Secondo le autorità locali l’autocisterna era uscita fuori strada per evitare la collisione con un altro veicolo. Dopo che il camion si è ribaltato , grandi quantità di carburante si sono riversate sulla strada e nelle zone limitrofe. Testimoni hanno riferito che i residenti locali si sono precipitati sul posto con i contenitori per raccogliere il carburante, nonostante l’evidente pericolo

“Abbiamo provato a fermarli, ma non ci hanno ascoltato “, ha detto Lawan Shiisu Adam, portavoce della polizia nello stato di Jigawa. “ I nostri agenti erano lì per avvertirli, ma l’esplosione è avvenuta prima che potessimo portarli via”. L’esplosione fu così intensa che costò la vita a oltre 140 persone, con le vittime sepolte in un funerale di massa mercoledì 16 ottobre.