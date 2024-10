Incidente stradale a Grottazzolina

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 8.00 per un incidente stradale avvenuto lungo la SP 61 che ha visto due auto coinvolte, una delle quale è finita fuori strada ribaltandosi. La squadra VVF di Fermo, in collaborazione con il personale 118, ha estratto la persona dall’auto capovolta e messo in sicurezza i veicoli coinvolti. Anche la persona alla guida dell’altra autovettura ha necessitato delle cure dei sanitari. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di competenza.