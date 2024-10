VIDEO – Enorme incendio in un capannone di legname. Danni ingenti per l’attività industriale

Spread the love

Le fiamme sono divampate alla Donati Legnami di Sansepolcro. Task force di vigili del fuoco al lavoro, sul posto anche squadre e mezzi dalle province vicine. Indagini in corso sulle cause del rogo

Vigili del fuoco di Arezzo e volontari di Sansepolcro, coadiuvati da squadre di Forli, Cesena, Perugia, Firenze e Siena sono intervenuti ieri sera alle 22.30 circa per un vasto incendio alla Donati Legnami a Sansepolcro. In totale si sono messi all’opera 50 unità e 15 mezzi: all’arrivo sul posto, le fiamme avevano interessato gran parte dell’azienda, in particolare la zona deposito. Oltre allo spegnimento del fuoco, i pompieri hanno impedito che l’incendio si propagasse alla segheria, agli uffici e a una fabbrica adiacente. Comunque ingenti i danni all’attività industriale: quintali di legname sono andati in fumo e sarebbero stati danneggiati anche alcuni mezzi dell’azienda. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso, le cause del rogo in fase di accertamento.

Due uomini di 59 anni hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari e sono stati trasportati in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Sansepolcro. Presenti anche i carabinieri biturgensi e due ambulanze della Croce Rossa. Non è la prima volta che la Donati Legnami viene devastata dalle fiamme: un altro episodio si era verificato circa 10 anni fa.

https://www.arezzonotizie.it/zone/sansepolcro/incendio-capannone-donati-legnami.html