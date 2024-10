VIDEO – Incidente sul lavoro a Genova, operaio schiacciato da inferriate: è grave

Spread the love

GENOVA – Incidente sul lavoro nella zona di piazza Piccapietra a Genova. Tutto è successo poco prima delle ore 11 in largo Fucine, subito dietro il Teatro Carlo Felice. Un operaio straniero di circa 19 anni è rimasto schiacciato da alcune inferriate che stava movimentando da un container. I primi a soccorrerlo sono stati i suoi colleghi di lavoro che hanno anche chiamato i soccorsi.

Sul posto immediato l’intervento del personale sanitario che ha prestato le prime cure al ferito. L’operaio era cosciente e parlava con i medici. Il giovane è stato trasferito in codice rosso per dinamica all’ospedale San Martino. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e gli agenti di polizia per i rilievi del caso.

Una volta arrivato in ospedale sul giovane è stata eseguita una Tac, nell’incidente ha riportato un trauma toracico e addominale.