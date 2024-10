Colonna di fumo ben visibile in tutta la valle: fiamme devastano un casa. Pompieri in azione per domare l’incendio

Spread the love

COMANO TERME. Il fumo si è alzato con una colonna grigio nera su tutta la valle, ben visibile anche a grande distanza. D’altronde le fiamme che si sono sprigionate nel sottotetto di un’abitazione sono importanti e stanno divorando le parti in legno e non solo della casa. Poco dopo le 15.45 è scattato l’allarme.

Un grosso incendio sta devastando la parte più alta di un’abitazione di Dasindo, frazione del comune di Comano Terme (un tempo parte del comune di Lomaso, poi soppresso). Le fiamme stanno interessando la parte più alta dell’abitazione e la mansarda sta andando a fuoco. Il fumo è ben visibile in buona parte della Val Lomasona.

Sul posto i vigili del fuoco di Lomaso, Fiavè, Bleggio Superiore e Inferiore, Tione e ispettore dei permanenti di Trento. L’intervento è tutt’ora in corso. Non si conoscono le cause dell’incendio. I carabinieri hanno messo in sicurezza l’area e i sanitari sono giunti in appoggio ma non si segnalano feriti o persone coinvolte.

