Marchirolo, vigile del fuoco precipita durante un’esercitazione al Monte Piambello

MARCHIROLO – Vigile del fuoco precipita durante un’esercitazione, è grave. L’incidente è avvenuto sul Monte Piambello poco prima delle 15 di oggi, lunedì 28 ottobre. Tecnicamente si tratta di un infortunio sul lavoro. La dinamica dell’accaduto è al vaglio, al momento non sono noti i dettagli della caduta.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono naturalmente intervenuti i vigili del fuoco, con i mezzi di del 118, in volo si è alzato l’elisoccorso trattandosi di zona impervia, e i funzionari di Ats Insubria competenti in materia di infortuni sul lavoro. Saranno loro a ricostruire i fatti. Il vigile del fuoco, che nella caduta ha riportato traumi a torace e schiena, è stato trasportato dall’elisoccorso in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono serie, per fortuna il ferito non sarebbe però in imminente pericolo di vita.

