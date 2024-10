Terremoto in Calabria: trema tutto, sette scosse in un’ora

Spread the love

Nel tardo pomeriggio di domenica 27 ottobre, la Calabria è stata interessata da un significativo sciame sismico, con ben sette scosse registrate nel giro di un’ora, un terremoto che per fortuna non è stato devastante.

La più intensa ha raggiunto una magnitudo di 3.7, con epicentro localizzato a Cellara, un piccolo comune della provincia di Cosenza.

La scossa principale, avvenuta alle 20:51, è stata avvertita in maniera chiara dalla popolazione locale, creando momenti di apprensione, ma fortunatamente, non sono stati riportati danni a persone o edifici.

L’attività sismica non si è fermata alla prima scossa: altre sei repliche sono state registrate tra le 20:51 e le 22:08, con magnitudo minori, tutte inferiori a 3. L’evento più significativo dopo il terremoto principale è stato una scossa di magnitudo 2.6, registrata alle 21:15. Anche queste scosse sono state avvertite in alcune zone della provincia di Cosenza, ma la loro intensità ridotta non ha causato ulteriori preoccupazioni.

