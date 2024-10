Salgareda, addio alla Vigile del Fuoco Silvio Rossetto

Spread the love

SALGAREDA – Un dolore profondo ha colpito la comunità di Salgareda e Ponte di Piave per la scomparsa di Silvio Rossetto, conosciuto come “Andreos”, morto a 58 anni dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. Rossetto, figura benvoluta e stimata, ha lasciato un segno nel territorio e nel Corpo dei Vigili del Fuoco, dove ha prestato servizio per anni presso la caserma di San Donà di Piave.

Silvio Rossetto era noto non solo per il suo impegno professionale, ma anche per il suo carattere altruista e solare. Lascia nel dolore la moglie Daniela e ai figli, Sara, Luca e Giulio , parenti e amici.

Il funerale si terrà oggi, giovedì 31 ottobre, alle 14:30 presso la chiesa di San Tommaso di Canterbury a Ponte di Piave. Il corteo partirà dalla Casa Funeraria di Gorgo al Monticano.

