Autobus sbanda e finisce nel giardino di una casa: morto autista

Martedì 5 novembre si è verificato un incidente stradale poco prima delle 13 sulla strada che unisce Lucinico a Gorizia. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco di Gorizia, affiancati dal funzionario di guardia e da un’autoscala, oltre al personale medico del 118. Un autobus di linea è uscito di strada autonomamente, terminando la corsa nel giardino di un condominio senza coinvolgere altri veicoli o pedoni. Purtroppo, l’autista ha perso la vita nell’incidente.

Il personale sanitario ha confermato che all’interno del mezzo non vi erano passeggeri, trovando solo l’autista, per il quale è stato possibile solo constatare il decesso. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’autobus, alimentato a gas naturale liquefatto (GNL). Utilizzando un’autoscala, hanno rimosso alcuni rami degli alberi nelle vicinanze per agevolare le operazioni di recupero. L’autobus è stato poi sollevato con una gru dell’azienda di trasporto, proprietaria del veicolo, in collaborazione con i Vigili del fuoco.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza che l’autista possa aver avuto un malore. Sul luogo sono intervenuti anche il Pubblico Ministero, la Polizia Locale e i responsabili dell’azienda di trasporto per le indagini di competenza.

