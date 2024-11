Netanyahu senza freni: licenzia Gallant, attacca il Libano e la Striscia di Gaza

Spread the love

Le forze israeliane attaccano diverse città e villaggi nel distretto di Tiro e nel governatorato di Nabatieh, nel sud del Libano, dall’alba, dopo aver ucciso almeno 20 persone nella città costiera di Barja, secondo il ministero della Salute del Paese.

Un edificio residenziale è stato ridotto in macerie dall’attacco israeliano, che ha colpito Barja. Secondo il funzionario della Protezione Civile, Mostafa Danaj, alcuni residenti nell’immobile hanno riferito che ci sono ancora persone disperse. L’esercito israeliano non ha ancora commentato il raid, il cui obiettivo non è noto.

Israele ha continuato a bombardare parti del Libano per via aerea, mentre le sue truppe si spingono anche nella parte meridionale del Paese.

