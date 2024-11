Operaio rimasto incastrato tra il muro e mezzo di trasporto

Spread the love

Rapido e risolutivo intervento della macchina dei soccorsi a Gaeta. Un’azione sinergica che ha visto operare gomito a gomito nei rispettiv ambiti di competenza Vigili del Fuoco, Polizia e 118, insieme per liberare prima e soccorrere dopo un operaio trasportatore rimasto incastrato tra muro di recinzione e mezzo di trasporto.

Come evidenziano le immagini che vi proponiamo a seguire, per liberare l’operaio si è reso necessario spostare il mezzo di trasporto con una tempestiva manovra impostata ed eseguyita dalla squadra di Vigili del Fuoco. Il conducente del mezzo, una volta liberato, spavento a parte, non ha subito grossi danni fisici. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.

