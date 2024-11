All’Eur la festa del cioccolato. Chiuso un tratto di viale Europa

Spread the love

Da giovedì 14 a domenica 17 novembre, è in programma “Eur Rome Chocolate”. Prevista la chiusura al traffico di viale Europa nel tratto compreso tra viale Tupini e viale Pasteur in entrambi i sensi di marcia. Deviazioni per i bus delle linee 31, 780 e 788. Salteranno complessivamente quattro fermate: due su viale Europa, due su viale Tupini.

Deviati anche i bus della linea 771: percorrono viale America e viale Beethoven. Due fermate su viale Europa saranno temporaneamente soppresse.

https://romamobilita.it/it/node/23469