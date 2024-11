Corso Regionale di Salvamento a Nuoto tenutosi presso il Comando VVF Foggia

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

In data odierna si è concluso il corso regionale per il conseguimento del brevetto di “Salvamento a Nuoto” per Vigili del Fuoco organizzato dal Comando VV.F di Foggia. Hanno partecipato unità del ruolo operativo, provenienti da diversi Comandi della Regione Puglia.

Durante il corso, della durata di 2 settimane, sono state somministrate lezioni teoriche riguardanti l’organizzazione del Soccorso Acquatico nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, nozioni sui pericoli presenti nei vari ambienti acquatici (marini, lacustri, fluviali e alluvionali) ed informative di tipo sanitario strettamente correlate al percorso formativo stesso.

Alla teoria è seguita la parte pratica tenutasi in piscina. Grazie alla quale, come da nuova circolare VV.F. inerente al “Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nelle tecniche natatorie e Salvamento a Nuoto”, si sono affinate le varie tecniche natatorie e di apnea e sono state acquisite le manovre standardizzate di salvamento a nuoto VF.