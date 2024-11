Pasticceria in fiamme a Roma, paura e fumo anche in un ufficio postale: «Un anziano salvato dal cane»

Spread the love

Esplosione e fuoco provenienti da un laboratorio di cornetti a Tor Bella Monaca, a Roma, nel piano interrato di un edificio che ospita anche un ufficio postale. Difficoltà per i vigili del fuoco, al lavoro per tutto il pomeriggio per spegnere l’incendio che ha provocato la fuga dei dipendenti delle poste e tanta paura tra i residenti. «Abbiamo sentito lo scoppio e visto il fumo, – racconta un barista – avevamo paura per un anziano che abita proprio nei paraggi ma per fortuna era uscito per accompagnare il cane». Nessun ferito.

