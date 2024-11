Salvato un cavallo rimasto bloccato in una zona paludosa

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 11.40, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone (GO) è stata attivata per soccorrere un cavallo allo stato brado che era rimasto bloccato dal fango misto ad acqua in una zona paludosa della Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo in località Isola della Cona nel comune di Staranzano (GO).

Raggiunta la riserva naturale la squadra ha dovuto lasciare i mezzi e proseguire a piedi, dopo circa un’ora i soccorritori hanno raggiunto l’animale, ormai stremato e aiutandosi con dei tronchi lo hanno messo in sicurezza evitandone l’annegamento, dopodiché appurata l’impossibilità di recuperare da terra il cavallo hanno richiesto l’intervento di Drago l’elicottero del reparto volo del comando Vigili del fuoco di Venezia.

Partito dall’aeroporto di Tessera prima di arrivare sul target del soccorso l’aeromobile ha fatto salire a bordo un veterinario che, una volta raggiunto il luogo dell’intervento, è stato calato, assieme ad un aereosoccorritore, con il verricello.

Dopo una prima visita all’animale il veterinario lo ha sedato e una volta addormentato, il cavallo è stato imbragato agganciato all’elicottero e trasportato in un pascolo della riserva dove è stato preso in carico dal personale del parco e dal veterinario per le cure del caso. L’ intervento dei Vigili del fuoco si è concluso alle ore 17.45.