Incendio a Due Carrare, vigili del fuoco in azione per ore, danni ingenti

Quattro squadre di vigili del fuoco dal comando provinciale di Padova e dai distaccamenti di Abano Terme ed Este, dalle 13 di oggi, 27 novembre, sono al lavoro in via Mincana, a Due Carrare ai confini con il territorio di Battaglia Terme, per domare l’incendio che si è sviluppato nel capannone dove ha sede la Carrozzeria Euganea.

Le fiamme sono state spente solo alle 16. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Abano Terme. Non ci sono persone coinvolte, per precauzione è stato richiesto l’intervento di un mezzo del Suem 118.

Gli operatori per ragioni di sicurezza hanno transennato l’area e tenuto a distanza i molti curiosi che si fermano ad osservare il rogo che si trova a poche centinaia di metri dal castello del Catajo e dal casello della A13 di Terme Euganee.

