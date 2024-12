Esercitazione della Direzione Regionale Puglia del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico)

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Si è svolta, dal 26 al 29 novembre, presso la cava Mater Domini di Bitetto (Ba) un’esercitazione della Direzione Regionale Puglia organizzata dal Comando di Bari nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). E’ stato simulato lo sversamento di acido solforico fumante a seguito della caduta di un tank da mille litri da un autocarro. L’operazione consisteva nel mettere in sicurezza l’autista del mezzo avvolto dai vapori della sostanza e consegnarlo al 118 presente sul posto per testare l’efficacia delle procedure di decontaminazione della popolazione civile in rapporto diretto e operativo con il nucleo NBCR dei Vigili del fuoco. In seguito è stato travasato il prodotto mediante pompe per acidi. L’intervento si è concluso con la decontaminazione di tutto il personale intervenuto in zona rossa e briefing finale con la presenza del Comandante Rosa D’Eliseo.