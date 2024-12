CERVIGNANO DEL FRIULI (UD),Palazzo in fiamme nella notte – 70 residenti evacuati – distrutte 10 auto e palazzi evacuati: una ventina di persone è ricorsa alle cure mediche

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Operazioni di messa in sicurezza concluse all’alba, in atto l’accertamento delle cause e l’assistenza ai residenti per il recupero di beni di prima necessità dagli appartamenti inagibili: nelle prime ore della notte i vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto una decina di veicoli parcheggiati nei posti auto di un condominio a Cervignano del Friuli (UD). Le quattro squadre hanno spento le fiamme, soccorso e portato al sicuro con due autoscale alcuni condomini bloccati nelle proprie abitazioni per il fumo che aveva invaso il vano scale. In totale sono state evacuate 70 persone, una ventina delle quali è ricorsa alle cure mediche per aver inalato i fumi prodotti dalla combustione.