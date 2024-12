Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MONDOLFO (PU) – I vigili del fuoco sono intervenuti intorno a mezzanotte per l’incendio di un mezzo pesante lungo l’autostrada A14 tra i caselli di Marotta e Fano in corsia nord. Sul posto sono intervenute le squadre di Senigallia e Fano che hanno spento le fiamme, che hanno completamente distrutto la motrice trasportante materiale vario e contenuto l’incendio riuscendo a salvare il rimorchio. Non si segnalano persone coinvolte. La carreggiata nord dell’autostrada è rimasta chiusa fino alle ore 7.00, poi riaperta ad una sola corsia.

Dal Comando di Pesaro Urbino