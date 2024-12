VIDEO – Incidente in FiPiLi: camion di traverso blocca la superstrada, tutto fermo

Spread the love

Camion di traverso, ancora una volta, sulla FiPiLi: è successo questa mattina intorno alle 11, all’altezza di Lastra a Signa. La carreggiata in direzione mare è rimasta dunque completamente bloccata, con lunghe code. Da capire ancora le cause dello sbandamento e del successivo incidente del mezzo pesante: ennesimo episodio che riaccenderà le polemiche sulla circolazione di un altissimo numero di tir sulla superstrada.

Alle 11:34 i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno segnalato che l’intervento era ancora in corso, teso ovviamente a spostare il mezzo pesante. L’incidente è avvenuto al km 7.3 per l’esattezza, tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina, direzione Livorno. Al suddetto orario la carreggiata era ancora totalmente bloccata con “in corso le operazioni congiunte con la Polizia Stradale per consentire l’arrivo dei mezzi di soccorso in contromano da Ginestra Fiorentina”.

In arrivo sul posto anche l’autogru. Non si conoscono le condizioni del conducente del camion. I vigili del fuoco dopo un’importante operazione effettuata con divaricatore e cesoie hanno estratto il conducente, un uomo, che era rimasto incastrato all’interno della cabina di guida, e consegnato al personale sanitario. Allertato anche Drago 63 del reparto volo di Arezzo fatto poi rientrare. Forti ripercussioni sulla viabilità della SGC e della viabilità ordinaria della zona. La strada di grande comunicazione è chiusa nel tratto Lastra a Signa – Ginestra con uscita obbligatoria Lastra a Signa in direzione mare.

