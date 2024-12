Passeggeri con intossicazione a pelle e gola, atterraggio d’emergenza a Venezia

Spread the love

Un volo della British Airways partito da Londra e diretto a Sharm el Sheikh è stato costretto ad un atterraggio di emergenza poco fa all’aeroporto di Venezia per i malori accusati da quattro passeggeri. Lo apprende l’ANSA da fonti della Regione Veneto.

L’aereo era in volo sul Mediterraneo quando quattro persone che si trovavano a bordo hanno iniziato a manifestare sintomi di un malore, le cui cause al momento non sono state stabilite. Avuto l’ok dalla torre di controllo di Tessera, il volo British ha iniziato la discesa verso Venezia. Poco dopo l’atterraggio sono giunti sulla pista i sanitari del Suem 118, per prendere in consegna i 4 pazienti, mentre i vigili del fuoco hanno transennato lo spazio intorno al velivolo.

Come riferito dal presidente della regione Veneto Luca Zaia, i passeggeri hanno accusato un’intossicazione alla pelle e alla gola.

https://www.larena.it/news/veneto/atterraggio-emergenza-brithish-airway-venezia-intossicazione-1.12535981