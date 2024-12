VIDEO – L’aereo della Azerbaijan Airlines si schianta in Kazakistan – 38 morti e 29 sopravvissuti

Spread the love

Un aereo di linea azero con a bordo 67 persone si è schiantato mercoledì nel Kazakistan sudoccidentale, uccidendo almeno 38 persone a bordo, secondo le autorità kazake.

In una vasta operazione di salvataggio, 29 sopravvissuti, tra cui due bambini, sono stati estratti dalle macerie vicino alla città di Aktau, ha affermato il vice primo ministro del Kazakistan Kanat Bozumbayev, aggiungendo che 11 di loro versano in condizioni critiche.

Il volo J2-8243 della Azerbaijan Airlines era in volo dalla capitale azera Baku a Grozny, nella regione russa della Cecenia, prima di effettuare un atterraggio di emergenza a circa 3 chilometri (1,8 miglia) da Aktau, ha affermato la compagnia aerea.

Le riprese dal luogo dell’incidente hanno catturato il momento in cui i sopravvissuti intontiti sono emersi dall’aereo carbonizzato. Tutti i sopravvissuti sono stati portati in ospedale, hanno detto in precedenza le autorità kazake.

“I corpi sono in cattive condizioni, per lo più bruciati, tutti raccolti”, ha detto Bozumbayev. “Ora saranno all’obitorio e verrà effettuata l’identificazione”.

C’è solo una sopravvissuta la cui identità rimane sconosciuta, secondo Bozumbayev. “È priva di sensi, non ha documenti ed è in ospedale”, ha aggiunto.

Un team di ricerca ha trovato la scatola nera dell’aereo, ha riferito l’agenzia di stampa statale dell’Azerbaijan AZERTAC, e il governo del Kazakistan ha istituito una commissione per indagare sulla causa dell’incidente e assistere le famiglie dei passeggeri. Il governo collaborerà con l’Azerbaijan nelle indagini, ha affermato