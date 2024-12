Gaza, esercito Israele assalta ospedale Kamal Adwan: evacuati pazienti, raid in tutta la Striscia

Spread the love

Le truppe israeliane hanno preso d’assalto sabato e dato fuoco all’ospedale Kamal Adwan, uno degli ultimi attivi nella parte settentrionale di Gaza, costringendo personale e pazienti a lasciare la struttura, stando a quanto riportato dal ministero della Sanità di Gaza.

In un post su X, l’esercito israeliano (Idf) ha dichiarato di avere iniziato “attività operative” intorno all’ospedale Kamal Adwan, a Beit Lahiya, in seguito a rapporti di intelligence su “attività terroristiche” nell’area.

L’Idf ha però negato che truppe siano entrate nella struttura e ha accusato Hamas di usare la struttura come copertura.

Secondo il ministero della Salute, i soldati israeliani hanno costretto il personale medico e i pazienti a riunirsi nel cortile e a togliersi i vestiti.

Decine di membri del personale ospedaliero sono stati arrestati e portati in un centro di detenzione per interrogatori, mentre altri pazienti sono stati inviati al vicino ospedale Indonesiano, messo fuori uso dopo un raid israeliano di questa settimana.

L’arresto del direttore Abu Safiya, detenuto secondo le prime informazioni, sembra essere smentito da un post pubblicato sul suo account Instagram che definisce quanto emerso una falsità, per quanto non sia stato scritto dall’interessato.

L’emittente qatarina Al Jazeera ha riportato che circa 400 persone tra membri dello staff e pazienti sono stati poi rilasciati, con segni di percosse, ma che non ci sono notizie precise sul direttore dell’ospedale.

Durante i raid di terra, l’Idf effettua spesso detenzioni di massa, spogliando gli uomini fino alla biancheria intima per interrogarli, in quella che, secondo i militari, è una misura di sicurezza per la ricerca di combattenti di Hamas.

https://it.euronews.com/2024/12/28/gaza-esercito-israele-assalta-ospedale-kamal-adwan-evacuati-pazienti-arrestato-il-direttor?utm_source=newsletter&utm_campaign=today_newsletter&utm_medium=referral&insEmail=1&insNltCmpId=213&insNltSldt=10080&insPnName=euronewsfr&isIns=1&isInsNltCmp=1