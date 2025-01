Madre e figlio muoiono in un incendio a Terni

Spread the love

Una tragedia ha sconvolto il quartiere di Cospea a Terni nel primo pomeriggio del 1 gennaio, quando un incendio è divampato in un appartamento di via XX Settembre, causando la morte di due persone, madre e figlio, e del loro cane. Le vittime, Anna Laoreti, 87 anni, e Mauro Broccucci, 60 anni, sono state trovate senza vita dai vigili del fuoco, intervenuti prontamente per domare le fiamme.

L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha devastato l’abitazione al piano terra dove vivevano le due vittime. Durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi senza vita dei due, insieme a quello del cane di famiglia. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato e gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle vittime.

