VIDEO – Vigili del Fuoco recuperano con elicottero una mucca caduta in un crepaccio a Manfredonia

Manfredonia – Un’operazione di soccorso spettacolare e delicata ha avuto luogo questa mattina nei pressi di località San Salvatore, a Manfredonia, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per recuperare una mucca caduta in un crepaccio. L’animale, sfuggito al controllo del proprietario mentre pascolava nei terreni collinari della zona, è scivolato per diversi metri, finendo in una stretta gola difficile da raggiungere con mezzi tradizionali.

L’allarme è scattato intorno alle prime ore del mattino, quando alcuni allevatori della zona hanno segnalato la scomparsa dell’animale e udito i suoi muggiti provenire dal fondo del dirupo. Immediatamente, è stata allertata la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Foggia, che ha inviato sul posto una squadra terrestre per valutare la situazione.

Vista la complessità dell’intervento e la posizione impervia in cui si trovava l’animale, si è deciso di richiedere il supporto di un elicottero. In breve tempo, l’equipaggio del Drago VF67, specializzato in operazioni di recupero in zone montuose e difficilmente accessibili, si è alzato in volo dirigendosi verso Manfredonia.

