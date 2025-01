Esplosione in un’ abitazione a Teora l’ intervento dei Vigili del Fuoco

Spread the love

Subito dopo la mezzanotte della notte appena trascorsa, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni è intervenuta al corso Pebliscito, nel territorio del comune di Teora in seguito ad una deflagrazione che si è verificata all’interno di un’abitazione di due piani fuori terra del posto. La violenta esplosione, probabilmente provocata da una fuga di gas, ha ferito i due uomini presenti nell’abitazione uno di 47 anni e uno di 23 anni, che hanno riportato diverse ustioni, e sono stati affidati ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la struttura evitando ulteriori pericoli, e dopo aver effettuato i necessari accertamenti, è stato confermato che non vi fossero altre persone coinvolte nell’esplosione.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, coordinati dal Capo Turno Provinciale giunto dalla sede centrale di Avellino, sono intervenuti due ambulanze del 118 e i Carabinieri della locale Stazione e quelli di Morra de Santis, che hanno effettuato i rilievi di loro competenza. Presenti anche i tecnici del gas e dell’energia elettrica, che hanno collaborato per isolare le utenze e garantire la sicurezza dell’area.

https://www.avellinotoday.it/cronaca/esplosione-abitazione-teora.html