VIDEO – Incendio nel deposito accanto a una casa, crolla il tetto: intervento in forze dei vigili del fuoco nel borgo sui Colli Berici

Spread the love

BARBARANO MOSSANO (VICENZA) – L’allarme è scattato poco prima delle 14. L’incendio si è sviluppato in un vecchio annesso agricolo in località San Giovanni in Monte, piccolo borgo dei Colli Berici nel territorio di Barbarano Mossano. Si tratta di una antica porzione di un rustico, oggi adibita a deposito di materiali, che sorge affiancata a un’abitazione, lungo la strada.

Le fiamme hanno riguardato il tetto della vecchia costruzione, che in parte è crollato. Bruciati anche gli oggetti contenuti all’interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Vicenza e Lonigo e i volontari di Thiene con due autopompe, due autobotti, l’autoscala, due moduli antincendio per un totale di 14 operatori coordinati dal funzionario di guardia. Le squadre sono riuscite a circoscrivere le fiamme e a evitare il coinvolgimento dell’abitazione affiancata. Nel tardo pomeriggio erano ancora in corso le operazioni di bonifica, necessarie per effettuare in sicurezza sopralluogo che servirà a determinare le cause del rogo.

IL GAZZETTINO