Continua l’incessante attività dei Vigili del Fuoco per i danni provocati dal maltempo a Catania

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania continua a fronteggiare l’emergenza maltempo con il raddoppio del personale nei turni di servizio per garantire la risposta più rapida alle richieste di soccorso rimaste inevase.

Le condizioni meteo avverse hanno infatti causato numerosi danni tra cui cornicioni e lamiere pericolanti, alberi caduti, oltre a dissesti statici che hanno messo a rischio l’incolumità delle persone e l’integrità delle strutture.

Da giorno 16 gennaio scorso sono stati effettuati oltre 400 interventi di soccorso in tutta la provincia di Catania, di cui 34 completati nella notte scorsa.

Rimangono 76 interventi in coda e 10 sono in corso di svolgimento.

Gli interventi in corso riguardano principalmente il ripristino della sicurezza in zone particolarmente colpite, la rimozione di alberi caduti, la messa in sicurezza di strutture pericolanti e la gestione di altre situazioni critiche.

Le zone dove si sta ancora operando sono l’area metropolitana di Catania e vari comuni dell’acese, tra cui Acireale, Acicatena, Aci Sanfilippo e Acicastello.