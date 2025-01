Due incidenti avvenuti sul territorio comasco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Merone, 20 gennaio 2025 – Incidente stradale a Merone – Nell’impatto frontale fra due auto avvenuto oggi pomeriggio alle ore 15.30, una Smart e una Volkswagen, è rimasta coinvolta anche una bambina di 6 anni. Nell’urto i veicoli sono rimasti danneggiati nella parte anteriore coinvolgendo la recinzione di un’abitazione. Oltre alla bimba, sono rimasti feriti anche una donna di 40 anni e un uomo di 44 anni.

Ore 11.30 intervento di soccorso tecnico urgente per incidente stradale in A9 direzione nord barriera Grandate. Un ferito alle cure del 118. Si segnalano code al casello per temporaneo blocco Telepass

