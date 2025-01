VIDEO – Spagna, il cavo della seggiovia si spezza e gli sciatori precipitano

Spread the love

Oltre una dozzina di persone sono rimaste ferite, alcune gravemente, in un incidente con una seggiovia in Spagna. L’incidente è avvenuto su una seggiovia della stazione sciistica di Astún, situata al confine tra Spagna e Francia, nella catena montuosa dei Pirenei.

Secondo quanto comunicato dalla stazione sciistica di Astún, circa 15 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. Il governo regionale ha dichiarato in precedenza che almeno 30 persone sono rimaste ferite, nove delle quali in modo molto grave.

“Le cause dell’incidente sono sconosciute e sono attualmente in fase di indagine”, ha affermato il resort in una dichiarazione. “La struttura è dotata di tutti i permessi e le ispezioni. I protocolli per il soccorso e il trasferimento dei feriti hanno funzionato correttamente, evacuando tutti gli utenti a monte entro due ore e mezza”. Ha affermato che la stazione sarà aperta al pubblico domani “nei soliti orari”.

Jaime Pelegri, che si trovava sulla seggiovia quando è crollata, ha raccontato a Sky News che è stato “un momento molto spaventoso” e che l’incidente è avvenuto “nel giro di pochi secondi”.