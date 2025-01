Incidente a Gallarate venerdì mattina: auto contro albero, conducente in ospedale

Spread the love

Questa mattina, 24 gennaio, alle ore 07:10, il 118, i vigili del fuoco e la Polizia Locale sono intervenuti a Gallarate, in via Gramsci a Moriggia, per un incidente stradale.

Un’autovettura è finita contro un albero, richiedendo un pronto intervento per mettere in sicurezza il veicolo e soccorrere il conducente.

L’uomo, un 42enne, è stato assistito sul posto dal personale sanitario e successivamente trasportato in ospedale in codice giallo a bordo di un’ambulanza della croce rossa italiana di Gallarate. È stato portato al Circolo di Varese, l’urto è stato violento ma non è in pericolo di vita.

Le operazioni di soccorso si sono svolte rapidamente grazie alla collaborazione tra vigili del fuoco e operatori sanitari, oltre all’arrivo sul posto della Polizia Locale gallaratese.

https://www.varesenews.it/2025/01/incidente-a-gallarate-venerdi-mattina-auto-contro-albero-conducente-in-ospedale/2144022/#:~:text=Questa%20mattina%2C%2024%20gennaio%2C%20alle,veicolo%20e%20soccorrere%20il%20conducente.