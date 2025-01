Il Motoclub Vigili del fuoco di Cosenza piange la scomparsa del presidente e fondatore Franco Tripodi

Spread the love

COSENZA – Con somma tristezza il Motoclub Vigili del fuoco Sezione di Cosenza annuncia la scomparsa del suo Presidente onorario e fondatore, tenace e stimato Capo Reparto Esperto i.q. Franco Tripodi. “Una settimana fa – scrive Il Responsabile della Sezione Cosenza Pietro Paolo Carè – ci ha lasciati il nostro fondatore Franco Tripodi, Capo Reparto Esperto i.q. del Comando Vigili del fuoco di Cosenza, dopo una vita spesa per il Corpo Nazionale, dedicandosi al servizio sempre con prontezza e dedizione ed anche, come istruttore attento e come mentore sapiente, preparando tanti aspiranti vigili del fuoco a diventare tali, riuscendo a indossare questa meravigliosa e affascinante divisa. Per i giovani che nel corso del tempo hanno lavorato con lui è stato una guida, un esempio di passione per il proprio lavoro e i propri ideali, una forza gentile – espressa sempre con eleganza e rispetto.

Fin dagli inizi degli anni ’90 ha portato nel Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza la bandiera del Motoclub Nazionale e, finalmente e ufficialmente nel 2010 ha dato vita alla Sezione di Cosenza. È stato amato e rispettato anche da tutti gli appassionati delle due ruote che lo hanno conosciuto e che, spesso, lo hanno affiancato in oltre 15 anni di giri per tutta Italia, nei quali non mancava di illustrare al meglio e con grande entusiasmo la bellezza di un Motoclub così particolare. È in gran parte grazie a Franco se molti di noi possono essere oggi orgogliose e orgogliosi di far parte di una grande famiglia che ha cercato sempre di agire nel rispetto dei valori e nell’amore, combinando la passione

per il servizio nei Vigili del fuoco con quella per le moto. La malattia con cui da molti anni combatteva non gli ha lasciato altro tempo qui con noi e il vuoto che ci lascia nel cuore e nello spirito è incommensurabile.

