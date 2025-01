VIDEO – Un’enorme voragine inghiotte un camion in Giappone, intrappolando l’autista all’interno

Spread the love

Martedì, i servizi di emergenza giapponesi hanno lottato per ore per salvare l’autista di un camion precipitato in un’enorme dolina nei pressi di Tokyo. Le autorità della città di Yashio, Saitama, hanno ricevuto chiamate intorno alle 9:50 (00:50 GMT) che segnalavano un cedimento della strada e la caduta di un camion.

“Da allora stiamo portando avanti un’operazione di salvataggio”, ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco all’AFP circa sette ore dopo. Ha aggiunto che si stima che la dolina sia larga circa 33 piedi (più o meno le dimensioni di una piscina) e profonda 20 piedi.

“Ora, stiamo cercando di vedere se possiamo tirare su il camion usando una grande gru”, ha detto. “C’è il rischio che il buco crolli”.