Firenze, fiamme alle Officine Galileo: l’intervento dei Vigili del fuoco

FIRENZE – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti dalle ore 17:40 nel comune di Firenze in Via Taddeo Alderotti, presso le ex Officine Galileo, per un incendio che si è sviluppato all’interno dell’edificio in disuso.

Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco che ha provveduto allo spegnimento e al controllo del rogo. Le fiamme hanno interessato alcune masserizie ed è stata verificata l’eventuale presenza di persone rimaste coinvolte.

Inviata nel luogo dell’incendio un’autobotte e il carro aria. Nessuno è rimasto coinvolto in questo episodio. Presenti in via precauzionale anche il personale sanitario del 118. Sul posto anche la Polizia di Stato (che cercherà di ricostruire le cause ed eventuali responsabilità) e la Polizia Locale

