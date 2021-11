Avviso di manifestazione di interesse per la ricerca di sponsorizzazioni finalizzate alla realizzazione del progetto editoriale di cucina, sicurezza e solidarietà “L’Acqua Sul Fuoco”

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGIKI DEL FUOCO

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, al fine di diffondere i valori della sicurezza e della prevenzione, intende realizzare un prodotto editoriale che abbia come target cittadini di ogni età.

In particolare, il progetto “L’Acqua sul fuoco” è finalizzato alla realizzazione di una pubblicazione di ricette di cucina che sia vettore alternativo per diffondere la cultura della sicurezza, in linea con la mission della comunicazione istituzionale del Dipartimento. Attraverso la lettura e la preparazione dei piatti si forniranno consigli sulla sicurezza finalizzati a prevenire i più comuni incidenti domestici, la maggior parte dei quali, verificato anche attraverso le nostre statistiche, avvengono proprio in cucina.

Al link sotto indicato la pagina dedicata all’avviso di manifestazione di interesse per la ricerca di sponsorizzazioni finalizzate alla realizzazione del progetto editoriale di cucina, sicurezza e solidarietà.