Incidente stradale avvenuto questa notte sulla SS106 nel comune di Riace Marina.

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI REGGIO CALABRIA

È di due feriti gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte poco dopo le 2 sulla SS106 nel comune di Riace Marina.

: La squadra dei vigili del fuoco di Monasterace è intervenuta per estrarre dalle lamiere i due giovani che, a bordo della Fiat 500 hanno impattato contro un’auto in sosta finendo la corsa contro il guard rail. La barriera stradale ha reso difficoltose le operazioni di estrazione del conducente. Entrambi gli occupanti, feriti in maniera grave sono stati trasportati presso il nosocomio locrese.