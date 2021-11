Recupero di due cani da caccia bloccati dentro una grotta

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI RIETI

I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti in località Poggio Perugino per recuperare due cani da caccia bloccati dentro una grotta. Per raggiungere i due animali i Pompieri hanno dovuto scavare e allargare uno degli accessi alla grotta per poter ispezionare al meglio il suo interno anche con una telecamera.

Alla fine, grazie alle tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) i Vigili del Fuoco hanno raggiunto i due cani riportandoli in superficie e riconsegnandoli al legittimo proprietario che li aveva persi di vista durante una battuta di caccia.