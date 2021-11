Via Inghilterra incendio in appartamento. Nell’appartamento una signora anziana, tratta in salvo, leggermente intossicata.

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LIVORNO

I vigili del. Fuoco di via Campania sono intervenuti intorno alle ore 18 in via Inghilterra 77 per un incendio appartamento, sul posto sono intervenute 2 squadre vf con due APS(autopompa serbatoio) una autoscala, ed il carro aria ( un mezzo adibito al cambio delle bombole degli autoprottettori e la loro ricarica). I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme rapidamente ma queste erano già propagate in tutto l’appartamento del 4 ed ultimo piano. Tutto il palazzo é stato fatto evacuare per precauzione e non riscontrano feriti, solo alcune persone leggermente intossicate sono state prese in cura dai sanitari del 118 accorsi sul posto. Le cause sono da verificare, in quanto sono ancora 9n corso le fasi di raffreddamento dell’ appartamento e il controllo dei danni agli altri appartamenti vicini.

Su posto la polizia che ha bloccato il traffico nella strada con il nostro funzionari ing Vittoria Grifagni per le verifiche dei danni. Grazie