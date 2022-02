Rimini, incendio negozio zootecnica

Spread the love



CORPO NAZIONALE V IGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti a partire dalle 4.45 di stamattina in via Marecchiese, a Rimini, per un incendio che, partito da un cassonetto Hera, ha interessato la zona verandata di un negozio di zootecnia. A prendere fuoco materiale vario: legname,concime, mangime, pellet. Danneggiati dall’irraggiamento gli infissi dell’appartamento sovrastante il negozio e un palo dell’illuminazione pubblica. L’inquilino dell’appartamento è stato precauzionalmente fatto spostare in un’ altra abitazione.

I Vigili del fuoco sono giunti sul posto con 8 unità e due mezzi . L’intervento si è concluso alle 7.50 dopo circa 3 ore, sul posto anche la Polizia di Stato.