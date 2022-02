Soccorso turista alle 5 terre

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Una squadra di Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta oggi pomeriggio alle “5 Terre”, nel comune di Vernazza, per soccorrere un’escursionista colta da malore. La turista stava percorrendo il sentiero tra Corniglia e Volastra quando si è sentita male. Ha immediatamente chiesto aiuto telefonando al NUE ed ha fornito le coordinate della sua posizione. I Vigili del Fuoco sono in poco tempo arrivati sul posto insieme ai volontari del Soccorso Alpino ed al personale sanitario del 118. La turista è stata poi verricellata a bordo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago” il quale l’ha condotta alla Spezia dove un’ambulanza era in attesa per portarla al pronto soccorso.