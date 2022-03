Tragedia a Roma: ragazzo trovato morto nel Tevere

Spread the love



Il cadavere galleggiava sull’acqua quando è stato lanciato l’allarme e sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno recuperato il corpo e lo hanno portato sulla banchina lì vicino. Il giovane non aveva con sé i documenti, ancora non è stato identificato, ma dai primi accertamenti si tratta di un ragazzo che potrebbe avere tra i 20 e i 25 anni. Sul luogo anche gli agenti del Commissariato Borgo, che ora dovranno fare chiarezza, e la Polizia Scientifica per tutti i rilievi del caso.