Due incendi di abitazione sul territorio caalabrese

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta alle 17.00 circa nel centro storico del comune di Squillace, in prossimità del castello, per incendio abitazione.

Il rogo di natura accidentale ha interessato il locale bagno. Origine dell’incendio un probabile cortocircuito all’impianto elettrico dove era collegata una lavatrice.

Danni da annerimento delle pareti, dovuto al fumo denso, nei rimanenti locali dell’abitazione. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito evitando il propagarsi delle fiamme all’intera abitazione.

Al momento l’appartamento era disabitato in quanto la proprietaria fuori sede. Non si registrano danni a persone.

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 12.45 circa in loc. Cardolo nel comune di Feroleto Antico per incendio abitazione di due piani fuori terra. L’incendio originatosi dal termocamino situato nel locale soggiorno a piano terra ha interessato alcuni divani posti nelle immediate vicinanze. Le alte temperature ed il fumo denso hanno altresì danneggiato lo split interno del condizionatore nonché l’annerimento delle pareti dei locali soggiorno e cucina. Al momento del rogo all’interno della abitazione una coppia che, con mezzi di fortuna, si adoperavano ad un primo spegnimento delle fiamme in attesa dell’arrivo dei soccorsi evitando il propagarsi delle stesse all’intero appartamento.

Intervento dei vigili del fuoco è valso allo spegnimento di ultimi focolai nonché alla messa in sicurezza del sito.

Non si registrano danni a persone ed alla struttura portante dello stabile.

Cause di natura accidentale.