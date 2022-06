Serie di incidenti stradali e incendio autovettura sul territorio catanzarese

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è intervenuta questa notte in località villaggio Costa Turchese nel comune di Botricello per incidente stradale. Una la vettura coinvolta una Volkswagen Golf che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi fuori dalla sede stradale. A bordo della vettura il solo conducente, un giovane, che ferito veniva estratto dall’abitacolo ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 9.25 circa in località Bucolia nel comune di Lamezia Terme per incendio autovettura. La vettura coinvolta una Fiat Bravo in transito.

A bordo una coppia che riusciva ad abbandonare il veicolo prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Non si registrano danni a persone

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza sede centrale è intervenuta alle ore 10.35 circa in via S. Umile di Bisignano nel comune di Rende per incidente stradale. La vettura interessata una Lancia Y che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi fuori dalla sede stradale. A bordo il giovane conducente che autonomamente usciva dalla vettura. Lo stesso affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo e del sito.

Sul posto carabinieri della locale stazione per gli adempimenti di competenza.